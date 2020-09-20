Постпред Ингушетии при президенте ушёл в отставку

Короткая ссылка
Постоянный представитель Ингушетии при президенте России Алаудин Боков ушёл в отставку по собственному желанию.
Постпред Ингушетии при президенте ушёл в отставку
  • © Постоянное представительство Республики Ингушетия при президенте Российской Федерации

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу постпредства.

«Алаудин Исаевич Боков завершил работу в постоянном представительстве Ингушетии при президенте России по собственному желанию», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что временно исполнять обязанности постоянного представителя региона будет первый заместитель постпреда республики при президенте России Дина Ростова.

В августе портал «Юга.ру» сообщал, что министр финансов Республики Адыгея Довлетбий Долев 10 августа покинул пост по собственному желанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить