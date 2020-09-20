Постпред Ингушетии при президенте ушёл в отставку

Постоянный представитель Ингушетии при президенте России Алаудин Боков ушёл в отставку по собственному желанию.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу постпредства.

«Алаудин Исаевич Боков завершил работу в постоянном представительстве Ингушетии при президенте России по собственному желанию», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что временно исполнять обязанности постоянного представителя региона будет первый заместитель постпреда республики при президенте России Дина Ростова.

В августе портал «Юга.ру» сообщал, что министр финансов Республики Адыгея Довлетбий Долев 10 августа покинул пост по собственному желанию.