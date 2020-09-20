В результате ДТП в Башкирии погибли три человека

При столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Башкирии погибла семья с двумя детьми. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

«В результате аварии водитель легкового автомобиля и его пассажиры, 27-летняя супруга и их дети восьми и пяти лет, скончались до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работают полиция и другие службы. Подробности уточняются», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

Уточняется, что ДТП произошло в ночь на воскресенье в Белорецком районе на 151-м километре автодороги Уфа — Инзер — Белорецк.

По предварительной информации, столкнулись Volkswagen Polo и встречный грузовик МAN.

Ранее в результате ДТП в Нижегородской области погибли пять человек.