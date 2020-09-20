Со следующей недели в Татарстане разрешат работу детских развлекательных центров

С 21 сентября в Татарстане возобновят работу детские игровые комнаты и развлекательные центры для детей.

«С 21 сентября разрешается работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров при условии предварительного письменного уведомления управления Роспотребнадзора» — говорится в сообщении мэрии города Казань.

Отмечается, что в помещениях должно соблюдаться ограничение по числу лиц, находящихся там в одно время.

Также на открытых террасах заведений общепита допускается одновременное присутствие до 200 человек.

18 сентября в Татарстане за сутки было зарегистрировано 26 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.