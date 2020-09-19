В Минобороны рассказали о ситуации с COVID-19 среди военнослужащих

За прошедшие сутки 53 российских военных выздоровели после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19, следует из данных информационного бюллетеня Минобороны России.

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 53 военнослужащих. Общая численность выздоровевших... увеличилась до 11 659», — говорится в сообщении.

Отмечается, что более 40 тыс. военнослужащих сняты с медицинского контроля по COVID-19.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.