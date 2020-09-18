В Тульской области произошёл пожар на территории завода «Азот»
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МЧС.
«В оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области поступило сообщение о возгорании водорода на территории АО НАК «Азот» (ГО Новомосковск)», — указали в ведомстве.
Как отмечается, на месте происшествия было установлено, что произошла разгерметизация трубопровода с горением на площади 10 кв. м.
К настоящему моменту открытое горение ликвидировано. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет.
Ранее в Башкирии на кирпичном заводе произошёл пожар на площади порядка 6 тыс. кв. м.