В Тульской области произошёл пожар на территории завода «Азот»

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В Новомосковске на территории завода АО НАК «Азот» произошла разгерметизация трубопровода, в результате чего произошло возгорание.
В Тульской области произошёл пожар на территории завода «Азот»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МЧС.

«В оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области поступило сообщение о возгорании водорода на территории АО НАК «Азот» (ГО Новомосковск)», — указали в ведомстве.

Как отмечается, на месте происшествия было установлено, что произошла разгерметизация трубопровода с горением на площади 10 кв. м.

К настоящему моменту открытое горение ликвидировано. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет.

Ранее в Башкирии на кирпичном заводе произошёл пожар на площади порядка 6 тыс. кв. м.

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