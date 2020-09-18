Полиция начала проверку после ДТП у резиденции посла США в Москве

Полиция начала проверку после инцидента с пьяным водителем, врезавшимся в резиденцию посла США в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

«Сегодня около 16:25 мужчина, управляя внедорожником, допустил наезд на ворота ограды здания в районе дома №10 по Спасопесковскому переулку. Сотрудниками полиции водитель задержан на месте происшествия», — приводит ТАСС сообщение.

По данным ведомства, водитель 1976 года рождения был в состоянии алкогольного опьянения, он направлен на медосвидетельствование.

Пострадавших в результате инцидента нет, добавили в пресс-службе. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее пресс-секретарь американского посольства в России Ребекка Росс сообщила, что неизвестный врезался на автомобиле в периметр Спасо-хауса. Самого посла Джона Салливана в это время дома не было.