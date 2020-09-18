В Подмосковье рассказали о продажах арбузов в сентябре

В Московской области рассказали о продажах арбузов в сентябре.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

«С 29 августа по 14 сентября, то есть за 17 дней, в Московской области продали 1350 тонн арбузов. Эта цифра в три раза больше, чем за весь август, когда было реализовано 440 тонн, и аналогичные периоды прошлых лет», — заявил глава ведомства Андрей Разин.

В целом реализовано почти 1,8 тыс. тонн арбузов, что на 100 тонн превышает показатель за такой же период 2019-го.

Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Nation News оценил влияние употребления арбузов на здоровье.