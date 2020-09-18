В Мурманской области продлили действие регионального маткапитала

В Мурманской областной думе прошло заседание комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Основной темой стало продление действия регионального материнского капитала до 2026 года.

Об этом сообщает Nord-News.

«В Мурманской области для семей, в которых третий и последующие дети родились с 1января 2012 года по 31 декабря 2021 года включительно, установлено право на дополнительные меры социальной поддержки в виде сертификата на региональный материнский (семейный капитал)», — напомнила Круглова.

По её словам, в 2020 году размер маткапитала составил немногим более 126 тыс. рублей.

Как отметила Круглова, более 10 тыс. семей уже получили сертификаты, а полностью реализовали — 6,1 тыс.

Комитет принял соответствующий законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в России предложили разрешить тратить материнский капитал на ремонт.