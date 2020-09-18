В Мурманской области продлили действие регионального маткапитала
- РИА Новости
Об этом сообщает Nord-News.
«В Мурманской области для семей, в которых третий и последующие дети родились с 1января 2012 года по 31 декабря 2021 года включительно, установлено право на дополнительные меры социальной поддержки в виде сертификата на региональный материнский (семейный капитал)», — напомнила Круглова.
По её словам, в 2020 году размер маткапитала составил немногим более 126 тыс. рублей.
Как отметила Круглова, более 10 тыс. семей уже получили сертификаты, а полностью реализовали — 6,1 тыс.
Комитет принял соответствующий законопроект в первом чтении и окончательной редакции.
Ранее газета «Известия» сообщала, что в России предложили разрешить тратить материнский капитал на ремонт.