В Самарской области прошли учения с участием расчётов ЗРС С-300

В Самарской области прошли учения с участием расчётов зенитных ракетных систем С-300 Центрального военного округа.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

По сценарию, стоявшие на боевом дежурстве в новом позиционном районе расчёты ЗРС С-300 зафиксировали низколетящие цели условного противника. Их роль исполнили многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34.

Зенитчики выполнили захват низколетящей цели на расстоянии около 300 км, а также ликвидировали «оппонента» электронными пусками.

Как сообщало ранее ОТР, в Курганской области экипажи вертолётов «Терминатор» отдельного транспортного авиационного полка Центрального военного округа отработали подавление огневых точек условного противника.