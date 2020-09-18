В Самарской области прошли учения с участием расчётов ЗРС С-300
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Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
По сценарию, стоявшие на боевом дежурстве в новом позиционном районе расчёты ЗРС С-300 зафиксировали низколетящие цели условного противника. Их роль исполнили многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34.
Зенитчики выполнили захват низколетящей цели на расстоянии около 300 км, а также ликвидировали «оппонента» электронными пусками.
Как сообщало ранее ОТР, в Курганской области экипажи вертолётов «Терминатор» отдельного транспортного авиационного полка Центрального военного округа отработали подавление огневых точек условного противника.