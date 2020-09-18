В Самарской области прошли учения с участием расчётов ЗРС С-300

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В Самарской области прошли учения с участием расчётов зенитных ракетных систем С-300 Центрального военного округа.
В Самарской области прошли учения с участием расчётов ЗРС С-300
  • © РИА Новости / Андрей Коц

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

По сценарию, стоявшие на боевом дежурстве в новом позиционном районе расчёты ЗРС С-300 зафиксировали низколетящие цели условного противника. Их роль исполнили многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34.

Зенитчики выполнили захват низколетящей цели на расстоянии около 300 км, а также ликвидировали «оппонента» электронными пусками.

Как сообщало ранее ОТР, в Курганской области экипажи вертолётов «Терминатор» отдельного транспортного авиационного полка Центрального военного округа отработали подавление огневых точек условного противника.

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