В Крыму рассказали о планах по развитию туротрасли

Заместитель председателя Совета министров Республики Крым, министр финансов региона Ирина Кивико рассказала о планах по развитию туротрасли.

«Крым удивляет туристов всё время. Будет делать это сегодня, завтра, через года и десятилетия. Ещё раз повторюсь, полуостров многогранен во всех аспектах», — заявила она в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По её словам, благоустраиваются пляжи и туристические объекты, строятся новые дороги, гостей в Симферополе принимает современный аэровокзальный комплекс. Как отметила Кивико, это только начало.

«Все территории особенные и находят своего туриста. Сегодня продолжается активная работа по развитию Крыма: создаются кластеры и необходимая для этого инфраструктура. Это касается всей территории, а не только курортов», — добавила она.

Ранее, как сообщало ФАН, зампред Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Илья Донченко прокомментировал развитие туротрасли в регионе.