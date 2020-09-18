В Крыму рассказали о планах по развитию туротрасли

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Заместитель председателя Совета министров Республики Крым, министр финансов региона Ирина Кивико рассказала о планах по развитию туротрасли.
В Крыму рассказали о планах по развитию туротрасли
  • Pixabay

«Крым удивляет туристов всё время. Будет делать это сегодня, завтра, через года и десятилетия. Ещё раз повторюсь, полуостров многогранен во всех аспектах», — заявила она в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По её словам, благоустраиваются пляжи и туристические объекты, строятся новые дороги, гостей в Симферополе принимает современный аэровокзальный комплекс. Как отметила Кивико, это только начало.

«Все территории особенные и находят своего туриста. Сегодня продолжается активная работа по развитию Крыма: создаются кластеры и необходимая для этого инфраструктура. Это касается всей территории, а не только курортов», — добавила она.

Ранее, как сообщало ФАН, зампред Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Илья Донченко прокомментировал развитие туротрасли в регионе.

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