В РСТ рассказали о требованиях к российским туристам за рубежом

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Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев рассказал о требованиях к российским туристам за рубежом.
В РСТ рассказали о требованиях к российским туристам за рубежом
  • Pixabay

«Разные страны сегодня ставят разные условия для пребывания в стране. Но в основном большинство стран требуют, конечно, ношения масок, постоянной гигиены. Везде в гостиницах и общественных местах стоят гели, так же, как и в России», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в некоторых странах, к примеру в Великобритании, есть двухнедельный карантин, за нарушение которого грозит штраф.

Как отметил Игнатьев, есть и страны, которые относятся более лояльно.

«Например, в Турцию можно даже без теста прилетать. Некоторые страны требуют, чтобы тест уже был с собой, свежий. В некоторых странах берут анализ ПЦР, когда люди уже прибыли в страну», — сообщил он.

Ранее, как сообщало ФАН, в «Турпомощи» прокомментировали программу по продаже туров по России с кешбэком в 2020 году.

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