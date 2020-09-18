Под Мурманском морпехи выполнили прыжки с парашютом

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Под Мурманском морские пехотинцы и разведчики Северного флота в ходе выполнения плана воздушно-десантной подготовки совершили несколько прыжков с парашютом с разной высоты.
Под Мурманском морпехи выполнили прыжки с парашютом
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Сообщается о резкой смене погодных условий во время учений — от полного штиля до ветра с дождём, однако десант справился со всеми задачами.

Норма выполнения — четыре прыжка минимум в личном зачёте. Прыжки совершались с вертолёта Ми-8. В учениях принимали участие около сотни десантников.

С февраля военнослужащие Северного флота совершили более тысячи прыжков с парашютом, выполнив план воздушно-десантной подготовки.

Как сообщало ранее ОТР, в Курганской области экипажи вертолётов «Терминатор» отдельного транспортного авиационного полка Центрального военного округа отработали подавление огневых точек условного противника.

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