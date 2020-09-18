Под Мурманском морпехи выполнили прыжки с парашютом
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Сообщается о резкой смене погодных условий во время учений — от полного штиля до ветра с дождём, однако десант справился со всеми задачами.
Норма выполнения — четыре прыжка минимум в личном зачёте. Прыжки совершались с вертолёта Ми-8. В учениях принимали участие около сотни десантников.
С февраля военнослужащие Северного флота совершили более тысячи прыжков с парашютом, выполнив план воздушно-десантной подготовки.
Как сообщало ранее ОТР, в Курганской области экипажи вертолётов «Терминатор» отдельного транспортного авиационного полка Центрального военного округа отработали подавление огневых точек условного противника.