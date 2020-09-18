Пермский суд ужесточил наказание сбившему девушку подростку
- РИА Новости
Об этом пишет properm.ru.
Ранее суд Индустриального района назначил юноше наказание в виде двух лет условно, а также обязал выплатить компенсацию родственникам погибшей. Потерпевшая сторона не согласилась с приговором и обжаловала его.
Краевой суд изменил наказание и назначил год и шесть месяцев лишения свободы в воспитательной колонии.
Подростка взяли под стражу в зале суда. Адвокат осуждённого намерен обжаловать приговор.
Ранее «Крыминформ» сообщал о крупной аварии в Черноморском районе Крыма, в результате которой пострадали четыре человека.