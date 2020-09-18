Пермский суд ужесточил наказание сбившему девушку подростку

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Краевой суд Перми рассмотрел апелляцию на приговор 17-летнему подростку, который насмерть сбил 23-летнюю девушку, и ужесточил осуждённому наказание.
Пермский суд ужесточил наказание сбившему девушку подростку
  • РИА Новости

Об этом пишет properm.ru.

Ранее суд Индустриального района назначил юноше наказание в виде двух лет условно, а также обязал выплатить компенсацию родственникам погибшей. Потерпевшая сторона не согласилась с приговором и обжаловала его.

Краевой суд изменил наказание и назначил год и шесть месяцев лишения свободы в воспитательной колонии.

Подростка взяли под стражу в зале суда. Адвокат осуждённого намерен обжаловать приговор.

Ранее «Крыминформ» сообщал о крупной аварии в Черноморском районе Крыма, в результате которой пострадали четыре человека.

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