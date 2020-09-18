В Татарстане оштрафовали мужчину, вернувшегося из-за границы и не сдавшего тест на COVID-19

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В Татарстане оштрафовали мужчину, вернувшегося из-за границы и не сдавшего тест на коронавирус.
В Татарстане оштрафовали мужчину, вернувшегося из-за границы и не сдавшего тест на COVID-19
  • © РИА Новости / Роман Кручинин

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонину.

«Судом принято решение о привлечении нарушителя к административной ответственности по ст. 6.3, ч. 2. Наложен штраф — 7500 рублей», — сказала она.

По её словам, в судах остаются на рассмотрении ещё 16 таких дел.

Если не выплатить штраф в течение 90 дней, может быть запрещён выезд за границу.

Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по выходу из режима самоизоляции.

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