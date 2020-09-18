Здание правительства России признано аварийным

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Здание Дома правительства России, известное также под названием Белый дом, признано аварийным. Его будут ремонтировать. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правительство.
Здание правительства России признано аварийным
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Белый дом признан аварийным и будет ремонтироваться», — заявили в правительстве.

Указывается, что инженерные системы в здании, использующиеся с момента ввода объекта в эксплуатацию в 1978 году, имеют существенный процент износа и устарели технически и морально.

В правительстве также объяснили, что необходимость работ по реконструкции связана с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли и, как следствие, большим числом протечек.

В мае 2019 года сообщалось, что рабочие нашли пустоты в фундаменте здания Госдумы на Охотном ряду.

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