Здание правительства России признано аварийным

Здание Дома правительства России, известное также под названием Белый дом, признано аварийным. Его будут ремонтировать. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правительство.

«Белый дом признан аварийным и будет ремонтироваться», — заявили в правительстве.

Указывается, что инженерные системы в здании, использующиеся с момента ввода объекта в эксплуатацию в 1978 году, имеют существенный процент износа и устарели технически и морально.

В правительстве также объяснили, что необходимость работ по реконструкции связана с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли и, как следствие, большим числом протечек.

В мае 2019 года сообщалось, что рабочие нашли пустоты в фундаменте здания Госдумы на Охотном ряду.