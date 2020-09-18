В Челябинской области прошли учения артиллеристов

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На полигоне в Челябинской области прошли учения артиллеристов гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа.
В Челябинской области прошли учения артиллеристов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Были задействованы 152-миллиметровые буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б». Их усилили самоходными гаубицами 2С3 «Акация».

За определение местоположения условного противника отвечала наземная войсковая разведка.

Всего к занятиям привлекли более 500 военнослужащих, а также расчёты БПЛА «Орлан-10».

Как сообщала ранее ОТР, в Курганской области экипажи вертолётов «Терминатор» отдельного транспортного авиационного полка Центрального военного округа отработали подавление огневых точек условного противника.

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