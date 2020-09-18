В Челябинской области прошли учения артиллеристов
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Были задействованы 152-миллиметровые буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б». Их усилили самоходными гаубицами 2С3 «Акация».
За определение местоположения условного противника отвечала наземная войсковая разведка.
Всего к занятиям привлекли более 500 военнослужащих, а также расчёты БПЛА «Орлан-10».
Как сообщала ранее ОТР, в Курганской области экипажи вертолётов «Терминатор» отдельного транспортного авиационного полка Центрального военного округа отработали подавление огневых точек условного противника.