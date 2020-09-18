В Общественной палате Москвы оценили ситуацию с ДТП с участием такси

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Председатель комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Максим Буре оценил ситуацию с ДТП с участием такси.
В Общественной палате Москвы оценили ситуацию с ДТП с участием такси
  • РИА Новости

«За семь месяцев 2020 года 23% всех ДТП в Москве — это с участием такси. Представьте. 24% всех погибших в Москве при ДТП — это такси. 24% от всех раненых — это такси», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, чтобы получить качественную услугу, нужен специалист, к такой работе необходимо относиться как к профессии.

Ранее старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Ольга Позднякова в беседе с kp.ru прокомментировала ситуацию с ДТП с участием детей-пешеходов.

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