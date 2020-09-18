Москвичей будут оповещать о задолженности по штрафам за нарушения в области землепользования

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Жителей столицы предупредят о задолженности по штрафам за нарушения в области землепользования и использования объектов нежилого фонда.
Москвичей будут оповещать о задолженности по штрафам за нарушения в области землепользования
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом информирует «Вечерняя Москва».

Соответствующие уведомления будут направлены в личный кабинет пользователя официального сайта мэра Москвы за десять дней до истечения срока оплаты.

По словам руководителя столичной Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, в ходе разработки нового функционала стояла задача оперативно предупредить пользователей о наличии задолженности.

Как сообщала ранее «Парламентская газета», в Госдуме предложили ввести штрафы до 150 тыс. рублей за незаконный сбор пожертвований.

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