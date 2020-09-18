Москвичей будут оповещать о задолженности по штрафам за нарушения в области землепользования
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Об этом информирует «Вечерняя Москва».
Соответствующие уведомления будут направлены в личный кабинет пользователя официального сайта мэра Москвы за десять дней до истечения срока оплаты.
По словам руководителя столичной Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, в ходе разработки нового функционала стояла задача оперативно предупредить пользователей о наличии задолженности.
Как сообщала ранее «Парламентская газета», в Госдуме предложили ввести штрафы до 150 тыс. рублей за незаконный сбор пожертвований.