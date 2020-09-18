Дом Сироткина в Нижнем Новгороде отреставрируют

В Нижегородском государственном художественном музее, известном как Дом Сироткина, до конца года пройдёт масштабная реставрация.

Об этом сообщает kp.ru.

Музей является памятником архитектуры федерального значения начала XX века. Реставрация музея — часть подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.

На объекте заменят фасад и кровлю. В залах установят современное музейное освещение, витрины, подиумы, а также специальные увлажнители воздуха, согласно требованиям по хранению экспонатов и проведению выставок. В помещениях музея отреставрируют паркет.

Благоустройство затронет и территорию вокруг музея. Во дворике Дома Сироткина посадят деревья, разобьют клумбы, установят скамейки и другие архитектурные формы.

Планируется, что обновленная экспозиция будет открыта в День народного единства — 4 ноября.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», в столице рассказали о планах по реставрации зданий Биологического музея имени Тимирязева.