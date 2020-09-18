В ночь на пятницу, 18 сентября, в Ленинградском зоопарке произошёл пожар.

Об этом пишет kp.ru.

В 12:00 на пульт МЧС Санкт-Петербурга поступило сообщение о возгорании в Петроградском районе по адресу дом 1 Александровского парка. Спасатели выехали на место.

«На территории СПб ГУП «Ленинградский зоологический парк» происходило горение деревянного вольера на площади 12 кв. м», — сообщили в МЧС Санкт-Петербурга.

Пострадавших нет.

К 01:52 пожар был ликвидирован. В спасении зоопарка принимали участие пять единиц техники и 20 пожарных.

Причины возгорания выясняются.

Ранее портал Nation News сообщал, что с 8 сентября в Ленинградском зоопарке изменится график работы.