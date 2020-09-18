В Ленинградском зоопарке произошёл пожар
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- РИА Новости
Об этом пишет kp.ru.
В 12:00 на пульт МЧС Санкт-Петербурга поступило сообщение о возгорании в Петроградском районе по адресу дом 1 Александровского парка. Спасатели выехали на место.
«На территории СПб ГУП «Ленинградский зоологический парк» происходило горение деревянного вольера на площади 12 кв. м», — сообщили в МЧС Санкт-Петербурга.
Пострадавших нет.
К 01:52 пожар был ликвидирован. В спасении зоопарка принимали участие пять единиц техники и 20 пожарных.
Причины возгорания выясняются.
Ранее портал Nation News сообщал, что с 8 сентября в Ленинградском зоопарке изменится график работы.