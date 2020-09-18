Фестиваль финансовой грамотности пройдёт в онлайн-формате

Ежегодный Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры пройдёт в онлайн-формате.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Торжественное открытие проекта, созданного при поддержке столичных Департамента образования и науки, Департамента финансов и Банка России, запланировано на 26 сентября. Онлайн-площадки запустят в 11:00, согласно расписанию.

Участие в фестивале не ограничено по возрастным категориям или месту жительства. Любой желающий может побывать на вебинарах, лекциях и мастер-классах об особенностях планирования личного и семейного бюджетов. Кроме того, будут затронуты темы инвестиций и финансовой грамотности.

Ранее портал Nation News сообщал, что в апреле на площадке РЭУ имени Г.В. Плеханова состоялся Семейный финансовый фестиваль.