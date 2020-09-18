В Приморье рассказали о способах участия во всероссийской акции «Тотальный диктант»

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В Приморье рассказали, что принять участие во всероссийской акции «Тотальный диктант» 17 октября можно тремя способами.
В Приморье рассказали о способах участия во всероссийской акции «Тотальный диктант»
  • РИА Новости

Об этом пишет ИА PrimaMedia.

В связи с ограничениями, актуальными в период распространения коронавирусной инфекции, написать диктант можно в аудиториях при соблюдении всех санитарных норм и социальной дистанции, в режиме онлайн через специальную форму на официальном сайте проекта, а также в новом формате «пишем дома» под трансляцию на сайте totaldict.ru.

«Ограничения на проведение массовых мероприятий в Приморском крае ещё действуют, диктант в этом году уже точно не пройдёт в привычном формате. Конечно, можно «написать» диктант на клавиатуре компьютера, но для многих участников акция — это не просто проверка знаний, а определённый ритуал. Именно для них мы раздаём ручки, чтобы каждый житель Владивостока смог написать Тотальный диктант от руки на бумаге, пусть и находясь дома», — сказал региональный координатор «Тотального диктанта» Вячеслав Беляков.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области провели акцию «Диктант Победы».

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