В Калининградской области перед судом предстанут участники ОПГ
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное УМВД России.
Лидерами преступной группы были мужчины 55 и 27 лет. Последний занимался поставками наркотиков из Москвы, для чего привлекались курьеры.
За злоумышленниками велось круглосуточное наблюдение. При перевозке запрещённых препаратов задержаны курьеры.
Один из фигурантов дал признательные показания и заключил досудебное соглашение.
Ранее kp.ru сообщал, что в Ленинградской области задержали двух членов банды, скрывавшихся с 2015 года.