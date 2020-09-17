В Калининградской области перед судом предстанут участники ОПГ

В Калининградской области завершили расследование дела ОПГ, участники которой занимались наркоторговлей.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное УМВД России.

Лидерами преступной группы были мужчины 55 и 27 лет. Последний занимался поставками наркотиков из Москвы, для чего привлекались курьеры.

За злоумышленниками велось круглосуточное наблюдение. При перевозке запрещённых препаратов задержаны курьеры.

Один из фигурантов дал признательные показания и заключил досудебное соглашение.

Ранее kp.ru сообщал, что в Ленинградской области задержали двух членов банды, скрывавшихся с 2015 года.