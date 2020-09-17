В Петербурге пройдёт акция в честь Всемирного дня туризма

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Акция в честь Всемирного дня туризма состоится 27 сентября в Санкт-Петербурге.
В Петербурге пройдёт акция в честь Всемирного дня туризма
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Она получила название «Неповторимое очарование гостеприимного Санкт-Петербурга».

«Туризм важен для жителей нашего города, так как вносит значительный вклад в его экономику и создаёт новые рабочие места, сохраняет культурное наследие Петербурга и рассказывает о нём всему миру», — заявил глава Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Ранее, как сообщало ФАН, в «Турпомощи» прокомментировали программу по продаже туров по России с кешбэком в 2020 году.

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