Автоэксперт оценил возможность ужесточения наказаний за нарушения ПДД

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает, что в России нужно проводить профилактику нарушений ПДД вместо ужесточения наказания за их нарушение.

Похмелкин считает, что можно вводить новые штрафы и другие способы привлечения к ответственности, но есть 5—10% «отморозков», которые будут нарушать правила дорожного движения, сообщает ФАН.

«Но нельзя ужесточать наказания, если нет обеспечения его неотвратимости... Нужно заниматься профилактикой дорожных происшествий», — пояснил он в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот».

Похмелкин сказал также, что в Скандинавии начали с безопасности автомобилей.

Ранее портал Nation News опубликовал мнение председателя Всероссийского общества автомобилистов Валерия Солдунова, который оценил необходимость ввести штрафы для нарушителей ПДД на самокатах.