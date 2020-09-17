В Ставропольском крае рассказали о планах по ремонту дорог

Ставропольский край получил 940 млн рублей от федерального центра. Средства направят на ремонт дорог.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональный Миндор.

В частности, 547 млн выделят на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Оставшуюся часть средств направят на реконструкцию проезжей части в районе города Малое Седло.

«Деньги позволят увеличить число обновлённых дорог. Теперь их 71, общая длина достигает 192 км», — заявили в ведомстве.

Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в Москве.