В Ставропольском крае рассказали о планах по ремонту дорог
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональный Миндор.
В частности, 547 млн выделят на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Оставшуюся часть средств направят на реконструкцию проезжей части в районе города Малое Седло.
«Деньги позволят увеличить число обновлённых дорог. Теперь их 71, общая длина достигает 192 км», — заявили в ведомстве.
Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в Москве.