У жителя Краснодара из квартиры изъяли 16 змей

У жителя Краснодара изъяли 16 змей, в том числе императорского удава и коврового питона.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

Жительница многоэтажки на Российской улице нашла змею на внешнем блоке сплит-системы и обратилась в прокуратуру. Ведомство совместно со специалистами провело проверку и выяснило, что сосед женщины разводит змей без необходимых документов. У него нашли 16 животных, в том числе императорского удава и коврового питона — эти виды охраняются международными договорами и находятся под угрозой исчезновения.

Сотрудник Южного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования составил протоколы об административных правонарушениях.

Змей изъяли и передали под ответственное хранение в сафари-парк Краснодара.

В конце августа сайт «Москва 24» сообщил, что власти Московской области предупредили о начале осенней миграции гадюк.