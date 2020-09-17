День оружейника отметят 19 сентября в Туле

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День оружейника отпразднуют в субботу, 19 сентября, в Туле.
День оружейника отметят 19 сентября в Туле
  • РИА Новости

Зампред правительства России Юрий Борисов, полпред президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин осмотрят в этот день новый учебный корпус Центра подготовки специалистов Конструкторского бюро приборостроения.

В Тульском государственном музее оружия они примут участие в церемонии чествования оружейников. Лучшие представители профессии и ветераны производства получат государственные и региональные награды.

Кроме того, на Аллее славы тульских оружейников состоится церемония открытия бюста Героя России Николая Макаровца.

Также запланирована выставка современной военной техники тульских оборонных предприятий. Программа включает и большой праздничный концерт с участием Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова и артистов Тульской областной филармонии.

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