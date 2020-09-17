В Минсельхозе прокомментировали ситуацию с урожаем подсолнечника

Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов заявил, что снижение урожая подсолнечника будет в пределах 10%.

Об этом Джамбулат Хатуов рассказал в беседе с «Российской газетой».

«Нас действительно беспокоит урожайность масличных культур: стартовавшая уборочная кампания на юге (на сегодняшний день убрали около 12% площадей под масличными) показывает отставание по урожайности в сравнении с прошлым годом около 20%. Но мы рассчитываем, что массовое вхождение в уборочную кампанию Центрального и Приволжского федеральных округов изменит эту тенденцию. Общее снижение по подсолнечнику, по оценке отраслевых экспертов, будет в пределах 10%, при этом валовый сбор культуры будет выше средних многолетних значений», — прокомментировал ситуацию Джамбулат Хатуов.

Планируется, что за счёт роста объёма производства других масличных культур общий запланированный объём производства масличных составит 21,5 млн тонн.

«Мы загрузим нашу перерабатывающую масложировую отрасль в полном объёме, мы не видим никаких проблем в этом вопросе», —сказал замминистра.

Ранее заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Госдумы Владимир Кашин в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал ситуацию с подсолнечным маслом.