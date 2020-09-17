Дрозденко вступил в должность губернатора Ленинградской области
- © пресс-служба правительства Лениниградской области
Как указывает ТАСС, церемония вступления в должность прошла в здании областного правительства в Санкт-Петербурге.
«Очень важно, чтобы наши граждане принимали активное участие в выборном процессе. Именно создание нормального, здорового гражданского общества — та задача, которую я в том числе ставлю перед собой наряду с социальными, экономическими задачами», — сказал Дрозденко.
Ранее сообщалось, что Дрозденко набрал на выборах 83,61% голосов.