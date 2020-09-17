В Ленобласти возбуждено дело из-за массового захоронения времён войны

СК возбудил уголовное дело по факту массового захоронения времён Великой Отечественной войны, обнаруженного в Луге под Санкт-Петербургом.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу СУ СК.

В поисковой операции приняли участие следователи, криминалисты, военнослужащие отдельной гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии ЗВО и члены военно-патриотического поискового объединения «Витязь».

Следствие выяснило, что летом 1941 года фашисты оккупировали Лугу и устроили там пересыльно-фильтровочный лагерь «Дулаг-320» для советских военнопленных. В лагере был жестокий режим — нацисты расстреливали командиров, политработников и рядовых коммунистов.

Ранее «Невские новости» сообщали, что на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге почтили память жертв блокадного Ленинграда.