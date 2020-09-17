На полигоне под Хабаровском прошли учения
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Отмечается, что окопы, из которых бойцы «атаковали» проезжавшую над ними БМП, были заполнены водой. Прежде чем начать обкатку, её пришлось вычёрпывать. Суть задания: надо пропустить над собой бронетехнику, метнуть гранату и открыть огонь по условному противнику, который покидает машину пехоты.
Прохождение испытаний осложнял дождь. Чтобы преодолеть любое препятствие, военнослужащим приходилось прикладывать намного больше усилий, чем в сухую погоду.
Как сообщала ранее ОТР, в Курганской области экипажи вертолётов «Терминатор» отдельного транспортного авиационного полка Центрального военного округа отработали подавление огневых точек условного противника.