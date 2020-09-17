На полигоне под Хабаровском прошли учения

В четверг, 17 сентября, на полигоне под Хабаровском контрактники прошли «испытания на выживание» в рамках финального этапа интенсивного курса общевойсковой подготовки.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что окопы, из которых бойцы «атаковали» проезжавшую над ними БМП, были заполнены водой. Прежде чем начать обкатку, её пришлось вычёрпывать. Суть задания: надо пропустить над собой бронетехнику, метнуть гранату и открыть огонь по условному противнику, который покидает машину пехоты.

Прохождение испытаний осложнял дождь. Чтобы преодолеть любое препятствие, военнослужащим приходилось прикладывать намного больше усилий, чем в сухую погоду.

Как сообщала ранее ОТР, в Курганской области экипажи вертолётов «Терминатор» отдельного транспортного авиационного полка Центрального военного округа отработали подавление огневых точек условного противника.