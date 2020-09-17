На полигоне под Хабаровском прошли учения

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В четверг, 17 сентября, на полигоне под Хабаровском контрактники прошли «испытания на выживание» в рамках финального этапа интенсивного курса общевойсковой подготовки.
На полигоне под Хабаровском прошли учения
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что окопы, из которых бойцы «атаковали» проезжавшую над ними БМП, были заполнены водой. Прежде чем начать обкатку, её пришлось вычёрпывать. Суть задания: надо пропустить над собой бронетехнику, метнуть гранату и открыть огонь по условному противнику, который покидает машину пехоты.

Прохождение испытаний осложнял дождь. Чтобы преодолеть любое препятствие, военнослужащим приходилось прикладывать намного больше усилий, чем в сухую погоду.

Как сообщала ранее ОТР, в Курганской области экипажи вертолётов «Терминатор» отдельного транспортного авиационного полка Центрального военного округа отработали подавление огневых точек условного противника.

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