На портале «Узнай Москву» появилась новая онлайн-викторина
- © В. Немухин. Весна в городе. 1958 год / mos.ru
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства столицы.
«Отвечая на вопросы онлайн-викторины, пользователи узнают о том, как обычный спальный район Беляево стал средоточием культурной жизни и колыбелью московского концептуализма, познакомятся с основными представителями и важными событиями, оказавшими значительное влияние на развитие в СССР неофициального искусства», — заявил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что на сайте «Узнай Москву» появился новый литературный велосипедный маршрут.