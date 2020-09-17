На портале «Узнай Москву» появилась новая онлайн-викторина

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Новая онлайн-викторина «Бульдозер-квест», посвящённая истории неофициального искусства в СССР, появилась на портале «Узнай Москву».
На портале «Узнай Москву» появилась новая онлайн-викторина
  • © В. Немухин. Весна в городе. 1958 год / mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства столицы.

«Отвечая на вопросы онлайн-викторины, пользователи узнают о том, как обычный спальный район Беляево стал средоточием культурной жизни и колыбелью московского концептуализма, познакомятся с основными представителями и важными событиями, оказавшими значительное влияние на развитие в СССР неофициального искусства», — заявил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что на сайте «Узнай Москву» появился новый литературный велосипедный маршрут.

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