В Приморском крае состоялся забег «Бухта Находка»

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В субботу, 12 сентября, в Находке состоялся забег «Бухта Находка».
В Приморском крае состоялся забег «Бухта Находка»
  • © предоставлено организаторами

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В мероприятии приняли участие более 800 любителей бега. Ещё около 200 спортсменов пробежали свои дистанции в режиме онлайн.

В забеге участвовали бегуны из Хабаровского края и Амурской области, с Сахалина и из Якутии, с Камчатки, из Красноярска и Кемерова.

До введения ограничительных мер о своём желании принять участие в забеге заявляли спортсмены из Японии, Кореи, Китая.

«Сегодня уже можно уверенно сказать — на беговой карте России появилась новая точка, и Находка становится центром спортивного и событийного туризма Дальнего Востока. Мы показали всем: город способен принимать спортивные мероприятия самого высокого уровня, и я уверен, что на следующий забег «Бухта Находка» соберётся ещё больше участников со всей страны», — отметил организатор забега Виталий Горичев.

Как сообщало ранее издание «Новый Севастополь», в Севастополе 19 сентября пройдёт день бега «Кросс нации — 2020», присоединиться к которому могут все желающие.

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