В Башкирии назначили премьер-министра

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На пост премьер-министра Башкирии назначили Андрея Назарова, ранее занимавшего должность первого заместителя премьера республики.
В Башкирии назначили премьер-министра
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Об этом информирует ТАСС.

Кандидатуру Назарова представил на пленарном заседании регионального парламента глава Башкирии Радий Хабиров.

Отмечается, что кандидатуру нового премьера поддержали все 92 присутствующих депутата.

«Я подписываю указ о премьер-министре республики, о назначении Назарова Андрея Геннадьевича премьер-министром правительства Республики Башкортостан», — заявил Хабиров.

Ранее избирательная комиссия Костромской области признала выборы губернатора в регионе состоявшимися и утвердила победу Сергея Ситникова.

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