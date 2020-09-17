В Башкирии назначили премьер-министра
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Об этом информирует ТАСС.
Кандидатуру Назарова представил на пленарном заседании регионального парламента глава Башкирии Радий Хабиров.
Отмечается, что кандидатуру нового премьера поддержали все 92 присутствующих депутата.
«Я подписываю указ о премьер-министре республики, о назначении Назарова Андрея Геннадьевича премьер-министром правительства Республики Башкортостан», — заявил Хабиров.
Ранее избирательная комиссия Костромской области признала выборы губернатора в регионе состоявшимися и утвердила победу Сергея Ситникова.