В Находке проводят проверки соблюдения мер по борьбе с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщает vostokmedia.com.
Специалисты проверили заведения общественного питания, хозяйственные и продовольственные рынки, магазины. Рейды прошли также в общественном транспорте.
Отмечается, что основной проблемой для граждан остаётся несоблюдение масочного режима. Сотрудники рейдовых групп провели беседы с 43 гражданами. На 4 нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.
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