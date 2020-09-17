В Находке проводят проверки соблюдения мер по борьбе с коронавирусом

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Административные комиссии Находки за сутки проверили 130 объектов на предмет соблюдения режима повышенной готовности и исполнения профилактических мероприятий для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
В Находке проводят проверки соблюдения мер по борьбе с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Специалисты проверили заведения общественного питания, хозяйственные и продовольственные рынки, магазины. Рейды прошли также в общественном транспорте.

Отмечается, что основной проблемой для граждан остаётся несоблюдение масочного режима. Сотрудники рейдовых групп провели беседы с 43 гражданами. На 4 нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19.

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