Более 41,7 млн тестов на коронавирус проведено в России
Более 41,7 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
- АГН «Москва»
- © Александр Авилов
«Под меднаблюдением остаются 230 069 человек», — говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 324 тыс. тестов на коронавирус.
Ранее Inforeactor сообщал, что в Петербурге, по данным на 16 сентября, за сутки 23 625 человек обследовались на COVID-19.
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