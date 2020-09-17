Более 41,7 млн тестов на коронавирус проведено в России

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Более 41,7 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Более 41,7 млн тестов на коронавирус проведено в России
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«Под меднаблюдением остаются 230 069 человек», — говорится в сообщении.

За сутки в России проведено 324 тыс. тестов на коронавирус.

Ранее Inforeactor сообщал, что в Петербурге, по данным на 16 сентября, за сутки 23 625 человек обследовались на COVID-19.

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