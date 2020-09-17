Более 41,7 млн тестов на коронавирус проведено в России

Более 41,7 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Под меднаблюдением остаются 230 069 человек», — говорится в сообщении.

За сутки в России проведено 324 тыс. тестов на коронавирус.

Ранее Inforeactor сообщал, что в Петербурге, по данным на 16 сентября, за сутки 23 625 человек обследовались на COVID-19.