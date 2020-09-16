За сутки 50 российских военных выздоровели после коронавируса

Короткая ссылка
За прошедшие сутки 50 российских военных выздоровели после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19.
За сутки 50 российских военных выздоровели после коронавируса
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны России.

«Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 11 494 человек», — заявили в оборонном ведомстве.

При этом среди гражданского персонала Минобороны выздоровели 1392 человека.

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить