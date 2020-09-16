Часть студентов Пермского гуманитарно-педагогического университета перевели на дистанционное обучение

Часть студентов Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета перевели на обучение в дистанционном формате.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.

«В ПГГПУ выявлен один заболевший. Вся группа и преподаватели, контактировавшие с группой на очных занятиях, переведены на дистант», — сказали в университете.

В настоящее время студенты и преподаватели с признаками ОРВИ не допускаются до контактной работы. Обучение проходит с соблюдением требований безопасности.

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