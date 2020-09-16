Часть студентов Пермского гуманитарно-педагогического университета перевели на дистанционное обучение

Короткая ссылка
Часть студентов Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета перевели на обучение в дистанционном формате.
Часть студентов Пермского гуманитарно-педагогического университета перевели на дистанционное обучение
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.

«В ПГГПУ выявлен один заболевший. Вся группа и преподаватели, контактировавшие с группой на очных занятиях, переведены на дистант», — сказали в университете.

В настоящее время студенты и преподаватели с признаками ОРВИ не допускаются до контактной работы. Обучение проходит с соблюдением требований безопасности.

Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить