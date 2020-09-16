В Госдуме дали рекомендации по выбору лекарств в аптеке

Член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич дал рекомендации по выбору лекарств в аптеке.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Если вы идёте в аптеку, стоит пробежаться в интернете по сайтам-агрегаторам, где сравниваются цены на один и тот же препарат, — в результате можно серьёзно сэкономить», — заявил он в ходе видеобрифинга в медиагруппе «Патриот».

По его словам, также можно искать аналоги оригинальным запатентованным препаратам, которые называются дженериками. Как пояснил Менделевич, по химическому составу они практически не отличаются.

В июле газета «Известия» сообщала, что в первые шесть месяцев 2020 года российские аптеки выручили от розничной продажи лекарств 557,9 млрд рублей, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2019-го.