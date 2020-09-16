В Нижнем Новгороде рассказали о планах по благоустройству парка «Швейцария»

Короткая ссылка
В Нижнем Новгороде рассказали о планах, касающихся благоустройства парка «Швейцария».
В Нижнем Новгороде рассказали о планах по благоустройству парка «Швейцария»
  • © Владимир Вяткин

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

День посетителя провели для представителей ТОСов и ветеранских организаций.

«Нам проект нравится. Здесь не было ни хороших дорожек, ни нормального освещения, было темно, царило запустение», — заявил Александр Сидоров из ТОС «Созвездие».

Со своей стороны, зампред общества ветеранов ВОВ Приокского района Светлана Маремьянина отметила, что создаются возможности для спокойного и безопасного отдыха.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Сочинский национальный парк разработал квест для детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить