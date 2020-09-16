В Нижнем Новгороде рассказали о планах по благоустройству парка «Швейцария»

В Нижнем Новгороде рассказали о планах, касающихся благоустройства парка «Швейцария».

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

День посетителя провели для представителей ТОСов и ветеранских организаций.

«Нам проект нравится. Здесь не было ни хороших дорожек, ни нормального освещения, было темно, царило запустение», — заявил Александр Сидоров из ТОС «Созвездие».

Со своей стороны, зампред общества ветеранов ВОВ Приокского района Светлана Маремьянина отметила, что создаются возможности для спокойного и безопасного отдыха.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Сочинский национальный парк разработал квест для детей.