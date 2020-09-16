В ДТП в Крыму пострадали четыре человека

В Черноморском районе Крыма произошла крупная авария, в результате которой пострадали четверо.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные пресс-службы управления ГИБДД МВД по Республике Крым.

«Водитель автомобиля KIA Optima по неустановленной причине допустил выезд на обочину справа по ходу движения. В результате автомобиль занесло, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. В результате происшествия, по предварительным данным, за медицинской помощью обратились четыре человека», — цитирует издание представителей ведомства.

По факту происшествия проводится проверка.