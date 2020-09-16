В Крыму рассказали о расследовании дела по факту смерти диджея

ГУ СК по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело по факту смерти жителя Орска, он находился в Сакском районе во время гастролей.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на данные главного управления.

Возбуждённое дело переквалифицировано с «Причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности» на «Причинение смерти по неосторожности».

«Установлено, что 8 сентября текущего года в частном секторе села Поповка Сакского района между двумя компаниями отдыхающих произошёл бытовой конфликт: житель Нижнего Новгорода ударил кулаком по лицу жителя Орска, в результате чего тот упал на землю, ударившись затылком о бетон. С травмой головы пострадавший был доставлен в районную больницу, где спустя несколько дней скончался», — цитирует издание сообщение ведомства.

Подозреваемый задержан.

Учитывая признание вины, содействие правоохранительным органам, своевременное прибытие с целью проведения следственных действий, по ходатайству органов МВД на первоначальном этапе судом ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.