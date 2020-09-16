В Крыму рассказали о расследовании дела по факту смерти диджея

Короткая ссылка
ГУ СК по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело по факту смерти жителя Орска, он находился в Сакском районе во время гастролей.
В Крыму рассказали о расследовании дела по факту смерти диджея
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на данные главного управления.

Возбуждённое дело переквалифицировано с «Причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности» на «Причинение смерти по неосторожности».

«Установлено, что 8 сентября текущего года в частном секторе села Поповка Сакского района между двумя компаниями отдыхающих произошёл бытовой конфликт: житель Нижнего Новгорода ударил кулаком по лицу жителя Орска, в результате чего тот упал на землю, ударившись затылком о бетон. С травмой головы пострадавший был доставлен в районную больницу, где спустя несколько дней скончался», — цитирует издание сообщение ведомства.

Подозреваемый задержан.

Учитывая признание вины, содействие правоохранительным органам, своевременное прибытие с целью проведения следственных действий, по ходатайству органов МВД на первоначальном этапе судом ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить