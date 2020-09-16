Глава Росстандарта прокомментировал ситуацию с работой АЗС

Глава Росстандарта Алексей Абрамов в беседе с «Российской газетой» прокомментировал ситуацию с работой АЗС.

«Доля контрафактного топлива с 2015 года упала с 20 до 8,9%. Но есть регионы, где нарушений гораздо больше. По таким регионам, как Крым, Свердловская и Владимирская области, Хабаровский край и Республика Алтай, мы хотели бы поработать прицельно, если правительство нас поддержит. И постараемся провести там внеплановые проверки с Генеральной прокуратурой. Опыт показывает, что её помощь очень эффективна», — цитирует издание главу Росстандарта.

Абрамов предложил провести новую серию внеплановых проверок АЗС в более чем 60 регионах.

Он добавил, что Росстандарт сможет проводить лабораторные испытания топлива в тех регионах, где раньше масштабные проверки были невозможны.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.