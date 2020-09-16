В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в нападении на подростка

В Ростове-на-Дону задержали молодого человека, подозреваемого в нападении на подростка.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

Инцидент произошёл вечером 5 сентября. Мальчик с родителями приехал к отделению банка, чтобы положить деньги на счёт.

«В это время к 16-летнему потерпевшему подбежал 24-летний парень и ударил по лицу. Он забрал у него деньги и телефон», — рассказали в ведомстве.

Затем нападавший ещё несколько раз ударил подростка и сбежал. Он задержан, заведено уголовное дело.

В апреле Nation News сообщал, что жителя Клина задержали за угрозы в адрес 15-летнего подростка и его семьи.