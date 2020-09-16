В Свердловской области рассказали об объёмах промышленного производства в августе

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В Свердловской области рассказали об объёмах промышленного производства, в августе 2020 года показатели снизились на 4,4% по сравнению с прошлым годом.
В Свердловской области рассказали об объёмах промышленного производства в августе
  • РИА Новости

Об этом сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на данные Свердловскстата.

Как отмечают в ведомстве, снижение наблюдается практически по всем отраслям.

В сфере добычи полезных ископаемых, обработки и сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром показатель уменьшился на 2,3—6%. А в сфере водоснабжения и водоотведения вырос на 3,1%.

Заметнее всего показатель снизился в производстве одежды (на 30%), машин и оборудования (на 23,2%), транспорта, древесины и изделий из дерева, кроме мебели.

Увеличение наблюдается в производстве прочей готовой продукции — в пять раз. Кроме того, возросло производство лекарств и материалов, используемых в медицинских целях, — на 64,7%, а также напитков — на 40,9%.

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