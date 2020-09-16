В Свердловской области рассказали об объёмах промышленного производства в августе
- РИА Новости
Об этом сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на данные Свердловскстата.
Как отмечают в ведомстве, снижение наблюдается практически по всем отраслям.
В сфере добычи полезных ископаемых, обработки и сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром показатель уменьшился на 2,3—6%. А в сфере водоснабжения и водоотведения вырос на 3,1%.
Заметнее всего показатель снизился в производстве одежды (на 30%), машин и оборудования (на 23,2%), транспорта, древесины и изделий из дерева, кроме мебели.
Увеличение наблюдается в производстве прочей готовой продукции — в пять раз. Кроме того, возросло производство лекарств и материалов, используемых в медицинских целях, — на 64,7%, а также напитков — на 40,9%.