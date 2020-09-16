Эксперт оценил идею повысить акцизы на сигареты в России
- РИА Новости
«Конечно, такое решение заслуживает поддержки, поскольку повышение акцизов и дальнейшее увеличение цены на табачную продукцию, безусловно, снижают потребление табака, снижают распространённость курения», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, практика показывает, что чем выше цена, тем больше людей предпочитают отказаться от табака.
Как считает эксперт, акцизы нужно увеличивать в несколько раз.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал инициативу.