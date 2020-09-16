Тина Канделаки стала ведущей программы «Специальный гость» на RTVI

Тина Канделаки стала ведущей программы «Специальный гость» на международном канале RTVI.

Раз в неделю она вместе с экспертами будет обсуждать вопросы из сферы политики, экономики, бизнеса, культуры и спорта.

Первый герой нового сезона — министр иностранных дел России Сергей Лавров. Программа с его участием выйдет 17 сентября. Будут обсуждаться перспективы Союзного государства России и Белоруссии, выборы президента США, отношения России и Запада, внешняя политика Украины, трансформация международной политики России.

«Я всегда считала, что обсуждение самых актуальных тем в нашей жизни должно происходить с людьми, принимающими решения и непосредственно влияющими на информационное поле. События глазами таких людей получают дополнительное измерение. Потому я и приняла предложение быть интервьюером в программе «Специальный гость» на RTVI. В конце концов это формат, которым я занималась на протяжении всей своей карьеры на телевидении», — сказала Канделаки.

Программа будет выходить еженедельно по четвергам в 20:00 в прямом эфире. Зрители из России смогут увидеть её на YouTube-канале RTVI.