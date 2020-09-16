Автоэксперты дали рекомендации касательно мойки мотора автомобиля

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Автоэксперты рассказали о правилах мойки мотора автомобиля.

Об этом сообщает Inforeactor.

По мнению автоэкспертов, мотор автомобиля необходимо промывать, если он часто ездит по бездорожью и слякоти, но в целом это довольно рискованная процедура.

В первую очередь нужно уделить внимание чистоте радиатора.

Перед мытьём мотора необходимо проверить аккумулятор и его провода. Нужно избавиться от замасливания электрооборудования, так как это служит препятствием для запуска мотора.

При мытье автовладельцу не следует направлять на мотор мощную струю, так как она может повредить электропроводку.

Перед мойкой нужно изолировать элементы, которые нельзя мочить. Для этого используют изоленту, скотч, фольгу или пленку, а переходы контактов обрабатывают влагозащитным средством.

Ранее газета «Известия» сообщила, что эксперты заявили о росте российского рынка автомобилей с пробегом.

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