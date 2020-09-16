На Урале прошли учения специалистов радиоэлектронной борьбы по защите техники

На Урале прошли учения специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по защите техники от налётов боевых дронов.

Об этом сообщает «Звезда».

В учениях задействовано свыше 150 единиц военной техники, в том числе комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха», «Мурманск», «Москва», «Житель», БМВ и около 10 самолётов Су-34.

Истребители-бомбардировщики Су-34 сыграли роль воздушных противников для подразделений радиоэлектронной борьбы во время учений на Урале.

Специалисты РЭБ совершили марш и тщательно замаскировали свою технику, а затем отработали прикрытие от авиационных ракет и ударных дронов.

Ещё одним элементом тренировки стала защита техники от диверсантов, которые планировали её захватить и уничтожить.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал об учениях разведчиков ЗВО в Ленобласти.