На Урале прошли учения специалистов радиоэлектронной борьбы по защите техники

Короткая ссылка
На Урале прошли учения специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по защите техники от налётов боевых дронов.
На Урале прошли учения специалистов радиоэлектронной борьбы по защите техники
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Звезда».

В учениях задействовано свыше 150 единиц военной техники, в том числе комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха», «Мурманск», «Москва», «Житель», БМВ и около 10 самолётов Су-34.

Истребители-бомбардировщики Су-34 сыграли роль воздушных противников для подразделений радиоэлектронной борьбы во время учений на Урале.

Специалисты РЭБ совершили марш и тщательно замаскировали свою технику, а затем отработали прикрытие от авиационных ракет и ударных дронов.

Ещё одним элементом тренировки стала защита техники от диверсантов, которые планировали её захватить и уничтожить.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал об учениях разведчиков ЗВО в Ленобласти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить