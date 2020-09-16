На Урале прошли учения специалистов радиоэлектронной борьбы по защите техники
- РИА Новости
Об этом сообщает «Звезда».
В учениях задействовано свыше 150 единиц военной техники, в том числе комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха», «Мурманск», «Москва», «Житель», БМВ и около 10 самолётов Су-34.
Истребители-бомбардировщики Су-34 сыграли роль воздушных противников для подразделений радиоэлектронной борьбы во время учений на Урале.
Специалисты РЭБ совершили марш и тщательно замаскировали свою технику, а затем отработали прикрытие от авиационных ракет и ударных дронов.
Ещё одним элементом тренировки стала защита техники от диверсантов, которые планировали её захватить и уничтожить.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал об учениях разведчиков ЗВО в Ленобласти.